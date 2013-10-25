В Индии трое мужчин изнасиловали и сожгли 13-летнюю девочку

В Индии полиция ведет розыск троих мужчин, подозреваемых в групповом изнасиловании и зверском убийстве малолетней школьницы.

Жертвой преступников стала ученица восьмого класса, передает The Times of India.

13-летняя девочка вместе со старшей сестрой ходила на ферму, а на обратном пути на девушек напал местный хулиган с двумя приспешниками.

Злоумышленники отвели младшую сестру в укромное место и надругались над ней. Изнасилованная школьница сказала, что расскажет об этом преступлении односельчанам, и тогда ее решили убить.

Тем временем, старшая сестра убежала в деревню за помощью, а когда привела подмогу, родственники нашли сожженное тело девочки.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее подобное преступление произошло в Украине. Трое жителей Николаева изнасиловали и попытались сжечь 18-летнюю Оксану Макар.