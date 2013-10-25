В Сумах на поиски убийцы пенсионерок отправили военных

В Сумах более 500 человек из милиции и воинской части были направлены на поимку убийцы пенсионерок.

Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

В милиции отметили, что за последнюю неделю на окраинах города были практически одинаково убиты две пенсионерки, при этом у них не забрали ни денег, ни золотых украшений.

После этих убийств милиция, гаишники и солдаты были переведены на усиленный режим патрулирования.

"Первая пенсионерка убита близ дачного кооператива, вторая поступила в реанимацию из подъезда дома, а спустя пять часов умерла в больнице. Милиция круглосуточно патрулирует город, задействована и ГАИ, и госслужба охраны, и воинская часть, всего около 500 человек. Уже составлен фоторобот", — заявили в пресс-службе МВД.

В милиции пока не комментируют информацию о почерке убийцы.

"Уже есть наработки по обоим преступлениям: все же есть различия. В милицию уже позвонили около 20 сумчан, что видели похожего мужчину. Реагируем на каждый звонок. Кстати, летом также были случаи нападений на пенсионерок, подозреваемый задержан. Установлено, что он имел отношение не ко всем ограблениям", — сообщили нам в МВД.

По словам местных жителей, знакомых с одной из убитых, пенсионерка была приветливой и спокойной женщиной, передает "Сегодня".

"Она была обычной спокойной старушкой, приветливой, у нас с ней был общий интерес — наши огороды. Сейчас весь подъезд в шоке!", — рассказала соседка убитой.

Оба случая стали поводом для паники в соцсетях и на местных форумах.

"Помогите найти маньяка, на руках которого кровь троих человек (официально это не подтверждено)! Мужчины, встречайте своих жен, дочерей, мам, бабушек, знакомых и не оставайтесь равнодушными на просьбы о помощи", — гласит одно из вчерашних сообщений.

"Все вечером сидим дома!", — призывают некоторые сумчанки.

В областной милиции при этом утверждают, что говорить о серийных преступлениях одного и того же человека пока нельзя, но уточняют, что в Сумах специально для пенсионеров открыты спецкурсы, на которых учат, как спастись от преступника.

Напомним, как сообщал "Главред", Анатолий Оноприенко, который отбывал пожизненное заключение за убийство 52 человек, рассказывал следователям, как милиция отпустила его всего за 8 гривен.