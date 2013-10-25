В Мариуполе после смерти матери и ребенка разгромили роддом

Сегодня, 25 октября, ночью группа хулиганов атаковала роддом в Мариуполе, устроив погром. Сейчас роддом круглосуточно охраняют милиционеры, пишет Сегодня.

Как сообщает издание, нападавшие выбили окна камнями, исписали стены надписями, одна из которых - Привет от малышки Ульяны.

Правоохранители связывают нападение с гибелью роженицы Марины Шабановой, дочь которой, названная Ульяной, скончалась спустя сутки.

Родственники погибшей обвиняют врачей. Однако в больнице возмущены атакой, которая напугала других рожениц. По факту хулиганства открыто уголовное производство, нарушители могут получить до пяти лет условно.

"У милиции есть информация о лицах, причастных к данному происшествию. Мы работаем над их поимкой. Территория больницы для обеспечения порядка теперь круглосуточно охраняется милицией", - заявила пресс-секретарь горуправления милиции Юлия Лафазан.

"Главред" ранее сообщал, что в Мариуполе Донецкой области 39-летняя женщина умерла при родах четвертого ребенка. В ее смерти родственники обвинили врачей, так как роженица три часа простояла у операционной, ожидая освобождения врачей, которые пили чай.

"Три часа спокойно простояла в коридоре. Ждали, пока ее примут, а они пьют чай, кофе. Ну о чем это говорит?", - рассказала бабушка новорожденной Наталья Шабанова.