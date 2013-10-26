На Житомирщине почти 20 человек заразились вирусным гепатитом

На днях в Коростенском районе Житомирской области случилось ЧП – произошло массовое заражение людей вирусным гепатитом.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В период с 22 по 25 октября в инфекционное отделение Коростенской центральной районной больницы из с. Ходоки были госпитализированы 17 человек, из них 9 детей (от 7 до 14 лет), с диагнозом - вирусный гепатит А. Состояние больных легкой и средней тяжести.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

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