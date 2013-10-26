ДТП в Кривом Роге: "Запорожец" протаранил столб: двое пострадавших

В пятницу, 25 октября, вечером в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС в Днепропетровской области.

Авария случилась около 19.00, когда на улице Каховской, когда водитель "Запорожца" не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита.

В результате ДТП пострадал сам 31-летний водитель и его 34-летний пассажир. Чтобы извлечь их из салона автомобиля спасателям пришлось специнструмент, и только потом передать пострадавших медикам.

Ранее "Главред" сообщал, что месяц назад, 21 сентября, в Кривом Роге 54-летний водитель внедорожника сбил пятерых пешеходов, один из которых умер на месте происшествия.

Фото: dp.mns.gov.ua