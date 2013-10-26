Новый скандал на Донбассе: роженица умерла по халатности врачей

В Донецкой области разразился новый скандал, после того как в Шахтерске после родов умерла 23-летняя женщина. Родственники Татьяны Ролдугиной уже обвинили врачей в халатности и вымогательстве взятки.

Об этом сообщает ТСН.

Как оказалось, после рождения третьего ребенка у Татьяны нее не прекращалось кровотечение, непрерывно болел живот, а тело затекало. Однако ее все равно выписали на четвертый день, будто роды прошли без осложнений.

Медики сказали женщина, что в роддоме не хватает мест. Хотя перед выпиской она говорила врачу, что плохо себя чувствует.

"Врач зашел спросил, как состояние. Она - живот болит. Он говорит, ну ничего, пройдет - так должно быть", - пересказала слова умершей Татьяны ее невестка Оксана Ролдугина.



Родственники уверены, что роженицу врачи просто выпроводили из медучреждения несмотря на ее неудовлетворительное состояние.

Сами медики свою халатность опровергают. "Женщина выписана в удовлетворительном состоянии. Все! Через месяц пришла с болями в сердце, с жалобами на одышку, переведена в реанимацию и через сутки переведена в Донецк. Все!", - заявила заведующая родильным отделением центральной городской больницы Шахтерска Татьяна Кисель.

Версию родственников о причине смерти Татьяны предварительно уже подтвердили правоохранители.

"Это ненадлежащее выполнение медицинскими работниками своих служебных обязанностей. Срок наказания по этой статье предусмотрен в виде лишения свободы до 2 лет", - сообщил Шахтерский межрайонный прокурор Виталий Гульченко.

Причина, по которой врачи невнимательно отнеслись к матери троих детей - объясняют родные Татьяны - в том, что она не давала взяток. А медики в роддоме все время настаивали на дополнительном денежном поощрении их труда.

Ранее "Главред" сообщал, что в Мелитополе Донецкой области при родах четвертого ребенка скончалась женщина, которая 3 часа ждала, пока медики попьют чай.

Позже возмущенны горожане разгромили здание роддома.

фото, видео: tsn.ua