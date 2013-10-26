В Одессе сгорел рынок "Селянка": опубликованы фото и видео

В Одессе на рынке стройматериалов "Селянка", расположенном на поселке Таирова, произошел крупный пожар.

Как сообщили в региональном управлении ГСЧС в Одесской области, пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня на другие здания нет, пишет Думская.

Ликвидация пожара продолжается, над рынком – туча черного едкого дыма. В районе рынка по-прежнему затруднен проезд транспорта – там образовалась большая пробка, передает издание.

Пожар начался в баре на первом этаже админздания около 17.00. Огонь быстро распространился на близлежащие здания, площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что во время пожара пострадали спортивный комплекс, парикмахерская и часть магазинов.

Данных о площади пожара и пострадавших пока нет, но дым от него поднимался выше многоэтажных домов и виден был за несколько километров.

Напомним, 24 октября, в Симферополе в одноэтажном здании торгового центра возник пожар, в результате которого огнем уничтожена мебель и бытовая техника на площади 1200 кв. м.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

фото;видео: Думская.