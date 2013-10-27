В Ивано-Франковске 6 тысяч людей остались без тепла и света

Из-за прорыва магистральной теплосети около 6 тысяч жителей Ивано-Франковска остались без электроснабжения.

По данным пресс-службы ГСЧС, электроэнергия отключена в 39 девяти- и пятиэтажных жилых домах,а также в трех дошкольных учреждения и школе.

"Работы по восстановлению электроснабжения будут проводиться в воскресенье (28 октября. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как ранее писал "Главред", 10 октября в Ивано-Франковске семь студентов колледжа Национального медицинского университета госпитализировали в результате отравления газом, распыленным учеником из газового баллончика в аудитории учебного заведения.