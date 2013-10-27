На Волыни иномарка разбила машину ГАИшников, оформлявших ДТП, опубликованы фото

Во Владимир-Волынском произошло смертельное ДТП: 23-летний водитель автомобилем FIAT- совершил наезд на 22-летнего жителя одного из сел Владимир-Волынского района. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Пока следственно-оперативная группа из Управления МВД Украины в Волынской области, оградив место происшествия необходимым количеством временных технических средств регулирования дорожным движением, вела расследование, в служебный автомобиль наряда ГАИ въехал автомобиль Volkswagen-Passat" под управлением 32- летнего местного жителя, сообщает Магнолия-ТВ.

В результате столкновения пассажирка Volkswagen получила травму грудной клетки и головы и была госпитализирована.

По обоим фактам правоохранители начали уголовное производство по ст . 286 ( Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами ) Уголовного кодекса Украины . Проводится следствие .

Как ранее писал "Главред", 24 октября в Киеве произошло ДТП, в котором пострадали пешеходы, ожидавшие на тротуаре зеленого света светофора.

Автомобиль Volvo врезался в ВАЗ, вылетел на обочину и наехал на группу пешеходов. По словам очевидцев, неуправляемая иномарка задела семерых и тяжело травмировала молодых парня и девушку, которых в критическом состоянии доставили в больницу бригады скорой.