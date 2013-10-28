ДТП на Луганщине: иномарка врезалась в остановку, двое погибших

В поселке Новоанновка Краснодонского района Луганской в 9:00 области мужчина на автомобиле Citroen Berlingo въехал в толпу людей на остановке общественного транспорта, сообщает Сегодня.

По информации ГУ МВД области, в аварии погибли местная женщина 1982 года рождения и 12-летняя девочка. Мама девочки, женщина 1981 года рождения с телесными повреждениями доставлена в больницу.

"Водитель 1982 г.р., управляя автомобилем Citroen Berlingo, совершая обгон и не убедившись в его безопасности, чтобы избежать столкновения со встречным транспортным средством, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на людей, находившихся на остановке", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля при совершении ДТП не пострадал. Правоохранители зарегистрировали факт происшествия и проверяют обстоятельства происшествия.

Как ранее писал "Главред", 27 октября в Киеве произошло ДТП, спровоцированное водителем маршрутного автобуса "Богдан".

Маршрутка, битком набитая пассажирами, протаранила в задний левый угол Suzuki Grand Vitara, который отбросило на Mitsubishi Galant.

В результате ДТП пострадала пожилая женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении Suzuki Grand Vitara, и мальчик, сидевший сзади в Suzuki.

В Mitsubishi Galant также были дети, но они, к счастью, не пострадали, также как и пассажиры из автобуса.