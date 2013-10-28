В центре Днепропетровска чуть не утонула машина: опубликовано видео

На оживленном перекрестке в центре Днепропетровска Lanos застрял в аварийной ливневке и едва не утонул в яме с водой.

Весь перекресток улиц Ленинградской и Столярова по неизвестной причине был залит водой. Водитель Lanos не заметил ловушки и на полном ходу влетел в яму, сообщает 34.ua.

Наполовину залитый водой автомобиль вытащили подручными средствами задолго до приезда аварийной машины "Днепроводоканала".

Что стало причиной аварии, коммунальщики объяснить не удосужились. Только поставили в аварийную ливневку две большие зеленые ветки.

Водитель еще не решил, будет ли обращаться в суд.

Как ранее писал "Главред", в Херсоне троллейбус с пассажирами попал в дорожную яму, из которой не смог выбраться самостоятельно. Приехавший тягач едва смог вытянуть троллейбус на свободный участок дороги без поломок.

Тем не менее, провал стал расширяться, и движение транспорта по улице сделалось невозможным.

Фото, видео: 34.ua