В Симферополе ВАЗ протаранил остановку: один человек погиб, двое ранены

В Симферополе "Жигули" протаранили остановку.

Трагедия произошла на Евпаторийском шоссе, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате аварии погибла женщина, еще два человека были госпитализированы.

"Водитель ВАЗ 2106 по неизвестным пока причинам выехал с проезжей части вправо и наехал на троих человек, стоящих на остановке. Пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину лет 50-ти и еще одну женщину увезла "скорая". Мужчина, судя по всему, "тяжелый", – заявил инспектор ГАИ.

Также в милиции отметили, что водителя "Жигулей" отправили к наркологам на освидетельствование.

Напомним, как сообщал "Главред", 28 октября возле Симферополя произошло еще одно кровавое ДТП.

Водитель легкового автомобиля ВАЗ -2106 не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. Погибли три человека, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.