В Запорожье задержан подозреваемый в покушении на авторитета Анисима

Правоохранительные органы на днях задержали одного из преступников, причастных к покушению на местного бизнесмена и криминального авторитета Евгения Анисимова в Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе МВД, задержанному 32-летнему жителю Запорожья сообщено о подозрении.

Личность второго преступника, причастного к покушению, установлена: он является родственником задержанного и объявлен в международный розыск, говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, это Васоян Артур Робертович, 03.08.1980 г.р. Ему инкриминируют совершение преступление, предусмотренное п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В информации также говорится, что в середине августа в Запорожье неизвестными лицами было совершено покушение на убийство гражданина Анисимова, жителя Запорожья. Злоумышленники обстреляли из автоматического оружия автомобиль Mercedes-Benz Geländewagen, принадлежащий потерпевшему", – отмечается в сообщении.

На месте происшествия правоохранители изъяли около полутора десятка гильз, автоматическое оружие, другие вещественные доказательства.

Милиция уже установила, что преступление носит заказной характер. Наиболее вероятной версией совершения является передел сфер влияния в криминальной среде.

Напомним, 15 августа в Запорожье было совершено покушение на известного местного бизнесмена Евгения Анисимова. Его машину расстреляли из автомата неподалеку от гостиницы "Шератон".

Как сообщал "Главред", 21 октября в аэропорту "Борисполь" был задержан Евгений Анисимов, известный также как криминальный авторитет Анисим. Его подозревают в вымогательстве.