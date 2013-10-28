Водитель, убивший двух человек на остановке в Крыму, был пьян

Водитель, который протаранил остановку в Симферополе, был пьяным.
Водитель, который протаранил остановку в Симферополе и убил двух человек, был пьяным.
Об этом сообщил источник в ГАИ, передает УНИАН.
На вопрос инспектора, принимал ли пил он алкоголь перед тем, как садиться за руль, водитель кивнул головой и уточнил, что выпил бутылку пива за два часа до аварии.
"Алкотестер показал, что алкоголь в крови превышает норму в шесть раз", - сообщил источник в ГАИ.
Напомним, как сообщал "Главред", трагедия произошла сегодня, 28 октября, в симферопольском поселке Богдановка.
В результате аварии одна из пострадавших, пожилая женщина, погибла на месте. Еще два человека были доставлены в больницу. Один из пострадавших умер.