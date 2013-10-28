ДТП на остановке в Крыму: опубликованы фото и видео

В Сети появились первые фото и видео с места ДТП под Симферополем, где нетрезвый водитель протаранил остановку, на которой находились три человека.

Об этом сообщает "Центр журналистских расследований".

По словам водителя, часа за два до аварии он выпил пива. В то же время, выводы освидетельствования в наркологическом диспансере показали, что содержание алкоголя в крови виновника аварии превышало норму практически в 6 раз.

Объяснить, как все произошло и почему он пьяным сел за руль, водитель не смог.

В ходе предварительной проверки стало известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по автодороге Симферополь – Евпатория со стороны аэропорта "Симферополь" в сторону столицы Крыма, по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта, после чего врезался в железобетонную опору.

На остановке находились три человека, двое из которых погибли. Третий потерпевший был госпитализирован, медики оценили его состояние как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Водитель автомобиля, 27-летний житель Симферопольского района, задержан.

Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких лиц".

Фото и видео: investigator.org.ua