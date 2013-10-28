ДТП на остановке в Крыму: опубликованы фото и видео

В Сети появились фото и видео с места ДТП на остановке в Крыму, где погибли два человека.
Об этом сообщает "Центр журналистских расследований".
По словам водителя, часа за два до аварии он выпил пива. В то же время, выводы освидетельствования в наркологическом диспансере показали, что содержание алкоголя в крови виновника аварии превышало норму практически в 6 раз.
Объяснить, как все произошло и почему он пьяным сел за руль, водитель не смог.
В ходе предварительной проверки стало известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по автодороге Симферополь – Евпатория со стороны аэропорта "Симферополь" в сторону столицы Крыма, по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта, после чего врезался в железобетонную опору.
На остановке находились три человека, двое из которых погибли. Третий потерпевший был госпитализирован, медики оценили его состояние как тяжелое.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Водитель автомобиля, 27-летний житель Симферопольского района, задержан.
Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких лиц".
Фото и видео: investigator.org.ua