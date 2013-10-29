В Харькове уголовник обстрелял детский сад

В Харькове был задержан местный житель, который из пневматического пистолета обстрелял детский сад.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанным оказался 27-летний мужчина, который ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы.

"Задержан 27-летний местный житель, ранее судимый по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Он стрелял в окно детсада из квартиры на 7-м этаже в доме напротив", - сообщили в милиции.

По информации МВД, задержанный пока не смог пояснить мотив своих действий.

Инцидент произошел днем во вторник, 29 октября.

В милицию о нем сообщила заведующая детсада.

"На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты. Во время сбора первичных материалов было установлено, что окно имеет незначительное повреждение от пульки от пневматического оружия. Никто из воспитанников детсада не пострадал", - отметили в милиции.

Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, как сообщал "Главред", 9 октября в Харькове на местного бизнесмена напал мужчина, который ранил предпринимателя из травматического пистолета.