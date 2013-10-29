Во Львове у заправки обнаружили заминированный джип

Во Львове у одной из автозаправок города был обнаружен заминированный джип Rаngе Rovеr.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как выяснилось, 29 октября, около 15:00 от жителя Сиховского района города поступило сообщение о том, что под своим автомобилем он обнаружил неизвестный предмет, к которому вели провода.

На протяжении трех часов взрывотехники проводили операцию по разминированию машины, которая стояла возле заправки.

Милиция выставила кордон в 50 метрах от автомобиля, в котором искали взрывчатку, а через несколько часов отодвинула людей до 200 метров от этого места.

Также эвакуировали людей из близлежащих зданий оптового и гаражного кооперативов.

Позже в милиции сообщили об открытии уголовного производства по статье "хулиганство".