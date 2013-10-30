В Одессе снова обрушился дом: опубликованы фото

В Одессе обрушился аварийный дом в "Климовского квартала" по ул. Куйбышева.

Об этом сообщили в социальных сетях жители квартала, пишет public.od.ua.

По словам очевидцев, обрушение произошло вчера вечером, примерно в 20.00. "На Куйбышева 7/9 обвалилась часть дома, у нас снова проблемы", - пишут жильцы.

По словам людей, живущих в близлежащих домах, в обвале виноваты охотники за металлом, которые частенько навещают развалины. В частности, жильцы утверждают, что вчера им практически удалось словить охотников за наживой, однако те ускользнули, но сегодня решили вернуться и закончить начатое. Они попытались выбить дверь, это и привело к обрушению стены.

К счастью, пострадавших нет, однако обломками завалило проход в соседний двор.

Позже спасатели ГСЧС и представители мэрии. Они оградили завалы лентой и ушли.

Напомним, 4 января в Одессе рухнул дом с 30-ю жильцами.

Также в мае рухнул трехэтажный жилой дом. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину и женщину.