Смертельное тройное ДТП в Одессе: очевидцы винят пьяного водителя, опубликованы фото

Крупная авария произошла сегодня, 30 октября, утром в Одессе на Люстдорфской дороге.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении с улицей Тополевой столкнулись 3 автомобиля, передает "Одесса. Комментарии".

Очевидцы уверены, что в результате аварии кто-то из водителей погиб, потому, что на месте столкновения видели автомобиль похоронного бюро.

Автомобиль ВАЗ-2107, Daewoo Lanos и Hyundai Elantra сильно повреждены, на месте работают сотрудники ГАИ и скорой.

По информации пресс-службы облуправления ГАИ, в результате столкновения "Huyndai" отбросило на стоящий неподалеку "ВАЗ". От сильного удара водитель "Lanos" погиб на месте происшествия, а водитель и пассажир "Hyundai" были госпитализированы.

Сейчас на месте ДТП работает следственная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия", - сообщили в ГАИ, пишет Сегодня.



У очевидцев аварии - своя версия. По их словам, во всем виноват густой туман, который окутал город. Также свидетели событий утверждают, что за рулем "Huyndai" был пьяный водитель, который врезался в "Daewoo" и зацепил "Жигули".



"Самое интересное - бутылка пива на торпеде попала в мой кадр, однако родители виновника ее убрали и ГАИшники не припятствовали", - пишет очевидец под ником Leaderfox на Одесском форуме. По его словам, "Daewoo" поворачивала на зеленый свет светофора, когда в него влетела иномарка. От удара "Daewoo" отбросило на метров 20-25 от светофора, а "Huynadai" укатился на метров 20 в противоположную часть дороги.

Напомним, 28 октября в Симферополе "Жигули" протаранили остановку. В результате аварии погибла женщина, еще два человека были госпитализированы.

Фото: forum.od.ua