Масштабное ДТП в Днепропетровске: пьяный водитель разбил 8 машин, опубликованы фото и видео

29 октября, поздним вечером в Днепропетровске произошло масштабное ДТП с рекордным количеством автомобилей. На просп. Правды столкнулись сразу 8 машин.

По словам очевидцев, автомобили ехали про проспекту из центра города, и остановились на красный свет на перекрестке с ул. Б. Хмельницкого, пишет ЗОВ.

В этот момент на большой скорости по перекрестку вслед за ними подъезжал серый внедорожник SsangYong Rexton ее успев затормозить влетел между рядов стоящих автомобилей.

В результате ДТП одна девушка-водитель была доставлена в больницу с ушибами головы и коленей, а восемь автомобилей получили повреждения", - говорят свидетели.

Водитель внедорожника, который стал виновником аварии, как утверждают очевидцы, был пьян.

Прибывшие на место аварии милиционеры посадили его в свое авто, чтобы водители не устроили самосуд

Напомним, крупная авария произошла также сегодня, 30 октября, утром в Одессе на Люстдорфской дороге.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении с улицей Тополевой столкнулись 3 автомобиля.

Водитель "Lanos" погиб на месте происшествия, а водитель и пассажир "Hyundai" были госпитализированы.

Фото; видео: zovzakona.org