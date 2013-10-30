Масштабное ДТП в Днепропетровске: пьяный водитель разбил 8 машин, опубликованы фото и видео

В результате ДТП одна девушка-водитель была доставлена в больницу с ушибами головы и коленей.
По словам очевидцев, автомобили ехали про проспекту из центра города, и остановились на красный свет на перекрестке с ул. Б. Хмельницкого, пишет ЗОВ.
В этот момент на большой скорости по перекрестку вслед за ними подъезжал серый внедорожник SsangYong Rexton ее успев затормозить влетел между рядов стоящих автомобилей.
В результате ДТП одна девушка-водитель была доставлена в больницу с ушибами головы и коленей, а восемь автомобилей получили повреждения", - говорят свидетели.
Водитель внедорожника, который стал виновником аварии, как утверждают очевидцы, был пьян.
Прибывшие на место аварии милиционеры посадили его в свое авто, чтобы водители не устроили самосуд
Напомним, крупная авария произошла также сегодня, 30 октября, утром в Одессе на Люстдорфской дороге.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении с улицей Тополевой столкнулись 3 автомобиля.
Водитель "Lanos" погиб на месте происшествия, а водитель и пассажир "Hyundai" были госпитализированы.
Фото; видео: zovzakona.org