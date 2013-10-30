На Закарпатье пьяный гость "украл" невесту и попал с ней в аварию

В Закарпатской области пьяный гость свадьбы, который "похитил" невесту, вместе с ней попал в аварию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как оказалось, водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет.

Инцидент произошел в селе Костылевка Раховского района.

В результате ДТП водитель, невеста и еще один пассажир были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Сообщается, что у пострадавших диагностированы переломы и сотрясение мозга.

Кроме того, медики установили, что во время происшествия водитель машины был пьян.

Открыто уголовное производство.

Среди вероятных наказаний для водителя в случае, если его вина будет доказана, - два года исправительных работ, арест до шести месяцев и ограничение свободы до трех лет.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее пьяный водитель в Крыму снес остановку общественного траспорта и убил двоих человек. Содержание алкоголя в его крови в шесть раз превышало норму.