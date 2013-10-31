На Одесчине столкнулись микроавтобус и грузовик: восемь пострадавших

В ночь на 31 октября в Одесской области произошла крупная авария: столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС, передает УНН.

ДТП произошло около двух часов ночи, недалеко от села Еремеевка, Раздельнянского района, на 424 км автодороги Киев-Одесса.

Как выяснилось, в микроавтобусе находилось девять пассажиров – граждан Молдовы.

В аварии пострадали восемь человек. Все они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 29 октября крупная авария произошла в Днепропетровске: пьяный водитель разбил сразу восемь автомобилей.