Жену крымского миллионера Файнгольда подорвали флешкой

Вечером 30 октября в доме крымского миллионера Иосифа Файнгольда прогремел взрыв.

Об этом со ссылкой на источники в милиции Симферополя передают "Вести".

По словам источника, в результате инцидента пострадала жена бизнесмена – Ирина.

Как выяснилось, в ее адрес пришел конверт с письмом, в котором находилась USB-флэшка. Когда женщина подключила ее к ноутбуку, раздался взрыв.

Ирину Файнгольд доставили в больницу.

На условиях анонимности медперсонал сообщил, что Ирина Файнгольд лишилась нескольких пальцев на правой руке.

"У нее также травмы на лице и шее. Но жизненно важные органы не задеты, жизни ничего не угрожает", - сообщили медработники.

В то же время, симферопольская милиция отказалась давать официальные комментарии инцидента.

Напомним, фамилия Файнгольда обрела скандальную известность благодаря сыну миллионера - Виталию, который в сентябре 2008 года, находясь за рулем "Бентли", насмерть сбил мотоциклистку Анну Мишуткину.