На Черниговщине из-за падения футбольных ворот погиб ребенок

В Черниговской области 30 октября из-за падения футбольных ворот погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщает УНИАН.

Трагедия произошла в поселке Добрянка.

Мальчик 2003 года получил смертельные травмы из-за падения металлических футбольных ворот. Причины и обстоятельства трагедии выясняют сотрудники милиции.

Ранее в Киеве пострадала 12-летняя девочка: из-за аварии теплотрассы возле жилого дома под ногами девочки провалилась земля и она упала в яму с кипятком. Ее экстренно доставили в ожоговое отделение больницы.