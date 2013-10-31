Файнгольд пообещал 200 тысяч за голову "подрывника"

Миллионер и экс-депутат Cимферопольского горсовета Иосиф Файнгольд, в доме которого произошел взрыв, предложил награду за сведения о том, кто прислал взрывоопасную флешку его жене.

Об этом рассказал сын пострадавшего Александр Файнгольд, пишет 15 минут.

По его словам, олигарх готов заплатить 200 тысяч гривен тому, кто поможет поймать "подрывника". Однако, подчеркнул Файнгольд, только за достоверные сведения о том, кто устроил взрыв.

Напомним, 30 октября жена Ирина Файнгольд была госпитализирована, получив ранения в результате взрыва. Супруга миллионера получила письмо, в которое был вложен USB-накопитель. При попытке подключить флешку к компьютеру случился взрыв, отчего женщина получила ранения.

По данному факту открыто уголовное производство.

В милиции не исключают, что данная флешка предназначалась для мужа Ирины. Правоохранители рассматривают три версии – хулиганство, месть и предпринимательская деятельность Иосифа Файнгольда.