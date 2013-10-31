ДТП на Харьковщине: КамАЗ столкнулся с двумя иномарками, опубликованы фото

Пострадали люди из легковушек.
Грузовик КамАЗ с прицепом столкнулся с легковыми автомобилями Volkswagen и Hyundai, сообщает Автополигон.
В результате ДТП пострадали 55-летняя водитель Volkswagen и 20-летний водитель Hyundai, а также его пассажиры – мужчина 1970 г.р. и женщина 1975 г.р. Все они госпитализированы в центральную районную больницу г. Чугуев с травмами различной тяжести.
Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Как ранее писал "Главред", 29 октября, поздним вечером в Днепропетровске произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 8 машин.
В результате ДТП одна девушка-водитель доставлена в больницу с ушибами головы и коленей, а восемь автомобилей получили повреждения. Водитель внедорожника, который стал виновником аварии, как утверждают очевидцы, был пьян.
Фото:Автополигон.