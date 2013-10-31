ДТП на Харьковщине: КамАЗ столкнулся с двумя иномарками, опубликованы фото

Под Харьковом, вблизи села Каменная Яруга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Грузовик КамАЗ с прицепом столкнулся с легковыми автомобилями Volkswagen и Hyundai, сообщает Автополигон.

В результате ДТП пострадали 55-летняя водитель Volkswagen и 20-летний водитель Hyundai, а также его пассажиры – мужчина 1970 г.р. и женщина 1975 г.р. Все они госпитализированы в центральную районную больницу г. Чугуев с травмами различной тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее писал "Главред", 29 октября, поздним вечером в Днепропетровске произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 8 машин.

В результате ДТП одна девушка-водитель доставлена в больницу с ушибами головы и коленей, а восемь автомобилей получили повреждения. Водитель внедорожника, который стал виновником аварии, как утверждают очевидцы, был пьян.

Фото:Автополигон.