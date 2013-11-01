На Львовщине при столкновении автобуса и иномарки пострадали 7 человек

На Львовщине в результате ДТП при участии автобуса пострадали семь человек.

Как сообщили в пресс-службе областного ГАИ, авария произошла около 8 часов в утра в селе Червоне Золочевского района. Автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с рейсовым автобусом "Львов-Тернополь".

По предварительным данным, автомобиль Citroen выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, который двигался по маршруту Львов-Тернополь в направлении Львова.

В автобусе, по предварительной информации, было 7 человек.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 31 октября под Харьковом, вблизи села Каменная Яруга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

В результате ДТП пострадали 55-летняя водитель Volkswagen и 20-летний водитель Hyundai, а также его пассажиры – мужчина 1970 г.р. и женщина 1975 г.р. Все они госпитализированы в центральную районную больницу г. Чугуев с травмами различной тяжести