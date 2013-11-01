Под Житомиром перевернулся и упал в реку БТР с солдатами: опубликовано фото

Под Житомиром на полигоне возле села Тетеревка перевернулся и упал в реку БТР-60. В результате происшествия пострадали двое военнослужащих.

Об этом сообщил старший прокурор Житомирской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Денис Барилов, пишет Журнал Житомира.

"Бронетранспортер двигался по грунтовой дороге на место построения колонны, которая готовилась для отбытия в место постоянной дислокации. Выезжая на мост через реку водитель не справился с управлением, БТР левой стороной выехал на железобетонную плиту и перевернулся", - сказал Барилов.

Как пишет издание, в результате опрокидывания БТРа, офицер воинской части получил травмы в виде рвано-ушибленной раны лобной области, закрытая черепно-мозговая травма и перелом трех пальцев правой кисти. Второй военнослужащий-контрактник получил ушибы мягких тканей.

БТРом управлял военнослужащий военной службы по контракту.

В связи с данным происшествием 11 октября 2013 начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 415 УК Украины, о чем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в июле украинские моряки готовились к параду и утопили БТР.