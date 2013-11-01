Миллионер Файнгольд ищет клинику для восстановления рук жены после взрыва

Симферопольский миллионер Иосиф Файнгольд ищет клинику для жены, которая пострадала от взрыва флешки. Супруге бизнесмена предстоит перенести операции на руке.

Об этом сайту сообщил сын Файнгольдов, депутат симферопольского горсовета Александр Файнгольд, пишут Крым.Комментарии.

По его словам, семья еще не определилась, где Ирина пройдет дальнейшее лечение, однако отправлять ее за границу пока не намерены.

"Никуда не едем, пока здесь", - сказал он.

По информации издания, сегодня Иосиф Файнгольд был замечен в симферопольской частной клинике "Генезис", где наводил справки о "восстановлении ногтевых пластин". Эту информацию Александр не стал комментировать.

Состояние матери он называет "средним", говорит, что ее рука пострадала "достаточно сильно", кроме того, Ирина "эмоционально подавлена".

Напомним, 31 октября народный депутат Украины, лидер партии "Союз" Лев Миримски заявил, что Файнгольд намерен вывезти свою супругу Ирину, пострадавшую от взрыва флешки, заграницу.

Напомним, 30 октября жена Ирина Файнгольд была госпитализирована, получив ранения в результате взрыва. Супруга миллионера получила письмо, в которое был вложен USB-накопитель. При попытке подключить флешку к компьютеру случился взрыв, отчего женщина получила ранения.



По данному факту открыто уголовное производство.



В милиции не исключают, что данная флешка предназначалась для мужа Ирины. Правоохранители рассматривают три версии – хулиганство, месть и предпринимательская деятельность Иосифа Файнгольда.