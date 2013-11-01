ДТП под Одессой: Peugeot врезался в автобус, опубликованы фото

На 115 километре трассы Одесса–Рени около 6 часов утра 1 ноября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Peugeot.

По данным пресс-службы регионального управления ГСЧС в Одесской области, 31-летний водитель Peugeot не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в котором находились шесть человек.

Водитель Peugeot от полученных травм скончался. Автобус после столкновения перевернулся на бок, ногу 44-летнего водителя зажало дверью. Травмы также получила 55-летняя пассажирка.

На месте происшествия работала спасательная служба райцентра Сарата. С помощью крана спасатели подняли перевернутый автобус и извлекли из покореженной легковушки тело погибшего водителя.

Как ранее писал "Главред", 31 октября под Харьковом, вблизи села Каменная Яруга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Грузовик КамАЗ с прицепом столкнулся с легковыми автомобилями Volkswagen и Hyundai.

Фото: http: odesa.mns.gov.ua