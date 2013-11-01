В Кривом Роге машина влетела в автобусную остановку: опубликовано видео

Утром 31 октября в Жовтневом районе Кривого Рога произошло ДТП с участием автомобиля "ВАЗ - 2102" и маршрутки.

В районе остановки общественного транспорта водитель ВАЗа, уходя от столкновения с встречным автомобилем, совершавшим левый поворот, резко вывернул руль, но не смог справиться с управлением, задел маршрутку и вылетел на остановку общественного транспорта, сообщает сайт 0564.ua.

По словам очевидцев, на мокрой после дождя дороге автомобиль пошел в занос, и в этот момент у него взорвалось заднее левое колесо. Неуправляемая машина зацепила маршрутку №330 и влетела в ограждение остановки, что и спасло стоявших там пассажиров, пешеходов, находившихся на тротуаре и продавца овощей.

Пассажиры, находившиеся в маршрутном такси, от медицинской помощи отказались.

Как ранее писал "Главред", 1 ноября на 115 километре трассы Одесса–Рени около 6 часов утра произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Peugeot.

По данным пресс-службы регионального управления ГСЧС в Одесской области, 31-летний водитель Peugeot не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, в котором находились шесть человек. Водитель Peugeot от полученных травм скончался.

Фото, видео: 0564.ua.