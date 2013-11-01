В Запорожье поймали маньяка, насиловавшего молодых женщин

В Запорожье задержали маньяка, который несколько недель держал в страхе город.

Жертвами преступника становились в основном молодые девушки. Мужчина охотился на них в парках и на темных улицах. Жестоко насиловал, а потом отбирал деньги и украшения, сообщает ТСН.

На поиски преступника сориентировали весь личный состав запорожской милиции.

Человека, похожего на маньяка, опознали по характерными дефектами речи, а во время обыска его квартиры изъяли вещи, которые принадлежали изнасилованным.

Подозреваемому 24 года, в прошлом году он переехал в Запорожье из Крыма. Сейчас милиция официально подтверждает его причастность к двум преступлениям, но не исключено, что их было значительно больше.

Как ранее писал "Главред", в Сумах более 500 человек из милиции и воинской части были направлены на поимку убийцы пенсионерок.

В милиции отметили, что за последнюю неделю на окраинах города были практически одинаково убиты две пенсионерки, при этом у них не забрали ни денег, ни золотых украшений.

После этих убийств милиция, гаишники и солдаты были переведены на усиленный режим патрулирования.