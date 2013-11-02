В Ивано-Франковске сошли с рельс шесть вагонов

1 ноября в городе Ивано-Франковске на станции "Хриплин" Львовской железной дороги, при маневрировании грузового поезда из 35 вагонов, сошли с рельсов 6 вагонов – 5 загруженных известняковым камнем и 1 металлоломом – из которых 2 вагона перевернулись.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по состоянию на утро 2 ноября вагоны поставлены на рельсы.

К работам были привлечены 50 работников Львовской железной дороги и 2 восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет, движение поездов не прекращалось.

Причина аварии - устанавливается.

Напомним, 4 августа, в Запорожской области сошли с рельсов два вагона с пассажирами.

Инцидент произошел из-за обрыва поддона двигателя локомотива, когда сошли с рельсов колесные пары двух последних пассажирских вагонов. Жертв и пострадавших не было.