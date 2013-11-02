На Днепропетровщине обвалилась шахта: есть пострадавшие

1 ноября на Днепропетровщине на шахте "Октябрьская" ПАО "Криворожского железорудного комбината во время работы на горизонте 1220 м обвалилась рудная масса.

Как сообщили в пресс-службеГСЧС, во время обвала травмирован 26-летний горняк. Спасатели подняли пострадавшего на поверхность и передали его медикам.

Напомним, 20 октября, в одной из шахт Луганской области произошло ЧП, из-за которого пришлось эвакуировать 109 горняков.

Авария случилась на ОП шахта "Центросоюз" ООО ДТЭК "Свердлованрацит" произошла остановка главного вентилятора.

Ранее "Главред" также сообщал, что в сентябре в Ждановке Донецкой области горела шахта "Коммунарская", с которой пришлось эвакуировать около 130 горняков.