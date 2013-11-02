Опубликованы фото ДТП на Львовщине, где столкнулись иномарка и маршрутка

1 ноября на Львовщине на автодороге Львов -Кировоград-Знаменка возле с. Красное Золочевского района столкнулись автомобиль CitroenBerlingo с маршрутным такси Volkswagen LT35 сообщением "Тернополь - Львов".

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуаціям, на момент столкновения в маршрутке находилось шесть пассажиров.

Спасатели вытащили двух пострадавших из деформированных конструкций маршрутного такси.

В результате ДТП травмированы восемь человек: водитель и четыре пассажира маршрутного такси и три пассажира легкового автомобиля. Семеро пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в ЗолочевскуюЦРБ.

Одна пассажирка маршрутного такси обратилась в травмпункт коммунальной восьмой городской клинической больницы Львова, которую после обследования и оказания медицинской помощи отпустили по месту жительства.

Напомним, 31 октября под Харьковом, вблизи села Каменная Яруга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

В результате ДТП пострадали 55-летняя водитель Volkswagen и 20-летний водитель Hyundai, а также его пассажиры – мужчина 1970 г.р. и женщина 1975 г.р. Все они госпитализированы в центральную районную больницу г. Чугуев с травмами различной тяжести

фото: sai.gov.ua