Известного львовского бизнесмена и политика застрелили на охоте

Под Львовом на охоте 2 ноября застрелили известного бизнесмена и политика, 42-летнего Андрея Панаса.

Трагедия произошла около 15 часов в Перемышлянском районе Львовской области, сообщают Вести.

По данным Львовской облмилиции, пуля в бизнесмена попала случайно – стрелял его 53-летний товарищ, с которым они вместе охотились на кабана.

По словам товарищей Панаса, ранение было смертельным – в шею, в сонную артерию. Экс-депутат был в засаде в кустах, а другой охотник выстрелил на шум, думая, что там зверь.

По данным издания, Андрей Панас занимался строительным и ресторанным бизнесом, трижды был депутатом Львовского горсовета, был близок к экс-нардепу и соратнику Юрия Луценко - Тарасу Стецькиву. У предпринимателя остались жена и двое детей.

"Он часто ездил на охоту с компанией друзей – тоже опытных охотников. В голове не укладывается, как такое могло произойти", – говорит один из его товарищей.

Напомним, это уже третий случай смерти на охоте на Львовщине за последние полгода.

В сентябре чиновник Львовской обладминистрации Петр Самощук во время охоты на утку смертельно ранил своего друга, клерка из облсовета Михаила Михайлицкого.

А в конце июня начальник Бусского райуправления юстиции Игорь Лесной застрелил из карабина 25-летнего жителя села Почапы Олега Юркевича и ранил его товарища Максима Сербая.

Фото: vesti.ua