В Черном море возле Севастополя загорелся паром с грузовиками

Вечером 2 ноября в 18 километрах от Севастополя, у берегов Крыма загорелся грузовой паром ANT-2. Капитан судна передал сигнал SOS.

По неофициальной информации, судно под флагом Молдовы направлялось из Скадовска на Херсонщине в Турцию, сообщает РИА Новости.

На пароме в этот момент находилось 34 члена экипажа и 68 пассажиров. Всего – 102 человека.

Причиной пожара стало возгорание одного из 68 грузовых автомобилей, которые находились на борту.

Для эвакуации пассажиров и экипажа навстречу парому из Севастополя была направлена яхта "Николаев" и поисково-спасательный катер ТРК-4. Несколько кораблей России и Украины были переведены в режим готовности оказать помощь, однако она не понадобилась. Огонь потушили члены экипажа.

После ликвидации пожара капитан судна попросил разрешения зайти в порт Севастополя. Паром пришвартовался на 237-м причале морского рыбного порта около 19:30 вечера.

Учитывая то, что пожар был ликвидирован, судно официально отказалось от помощи со стороны государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других организаций.

В настоящее время на пароме ведутся работы по выгрузке сгоревшего автотранспорта.

Как ранее писал "Главред", в октябре паром "Smart" следовавший под флагом Мальты во время шторма выбросило на отмель возле грузинского порта Поти. Паром был гружен 35 вагонами. Экипаж парома удалось снять с борта только больше чем через сутки, когда штурм немного утих и стало возможно проведение спасательных работ.