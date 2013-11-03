Авария микроавтобуса с украинскими номерами в РФ: опубликованы фото и видео

В катастрофе погибли 4 человека, из них трое – из минивена с украинскими номерами.
Напомним, по данным ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, в рейсовом автобусе находилось 39 человек, из них 34 ребенка в возрасте 10-12 лет и 5 взрослых. По предварительной информации, в рейсовом автобусе 1 человек погиб, 1 пострадал, в микроавтобусе погибло 3 человека, пострадал 1 человек.
По информации Lifenews.ru, микроавтобус "Рено" с украинскими номерами, который двигался из Невинномысска в Минеральные Воды, неожиданно выскочил на встречную полосу и врезался в автобус "Мерседес". Оказалось, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Все находившиеся в "Рено" - граждане Азербайджана.
ГУ ГИБДД по Ставропольскому краю сообщает, что раненый пассажир минивэна, ранее госпитализированный в Минераловодское медучреждение, находится в тяжелом состоянии.
На месте катастрофы работают 76 спасателей и 27 единиц техники.
Как ранее писал "Главред", в краевом ГИБДД сообщают, что лобовое столкновение рейсового автобуса "Мерседес" и минивэна "Рено" с украинскими номерами произошло на 331-м км федеральной трассы "Кавказ" на границе Минераловодского и Андроповского районов утром 3 ноября.
Фото: 26.mchs.gov.ru, видео: youtube.com