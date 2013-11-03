Авария микроавтобуса с украинскими номерами в РФ: опубликованы фото и видео

В Сети появились фото и видео с места автокатастрофы в Ставропольском крае, где утром 3 ноября столкнулись два автобуса – рейсовый, перевозивший детей, и микроавтобус с украинскими номерами.

Напомним, по данным ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, в рейсовом автобусе находилось 39 человек, из них 34 ребенка в возрасте 10-12 лет и 5 взрослых. По предварительной информации, в рейсовом автобусе 1 человек погиб, 1 пострадал, в микроавтобусе погибло 3 человека, пострадал 1 человек.

По информации Lifenews.ru, микроавтобус "Рено" с украинскими номерами, который двигался из Невинномысска в Минеральные Воды, неожиданно выскочил на встречную полосу и врезался в автобус "Мерседес". Оказалось, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Все находившиеся в "Рено" - граждане Азербайджана.

ГУ ГИБДД по Ставропольскому краю сообщает, что раненый пассажир минивэна, ранее госпитализированный в Минераловодское медучреждение, находится в тяжелом состоянии.

На месте катастрофы работают 76 спасателей и 27 единиц техники.

Как ранее писал "Главред", в краевом ГИБДД сообщают, что лобовое столкновение рейсового автобуса "Мерседес" и минивэна "Рено" с украинскими номерами произошло на 331-м км федеральной трассы "Кавказ" на границе Минераловодского и Андроповского районов утром 3 ноября.

Фото: 26.mchs.gov.ru, видео: youtube.com