Пожар на пароме возле Севастополя: опубликованы фото и видео

В Севастополе потушили пожар на пароме АNT-2, который перевозил более 100 человек и 68 фур из Скадовска в Турцию.

По данным ГСЧС, в 19.59 2 ноября судно пристало к берегу. На борту находилось 68 транспортных средств, столько же пассажиров (водители грузовых фур) и 34 члена экипажа. По предварительным данным, возгорание на пароме началось в одной из фур, огонь быстро распространился. Всего сгорело шесть грузовиков.

"Благодаря системе пожаротушения, огонь был локализован к остановке в Севастопольском порту. В 22.55 пожар был полностью ликвидирован спасателями. Всего на месте происшествия работало шесть единиц техники и 23 человека личного состава", – сообщают спасатели.

За медицинской помощью на берегу обратились восемь человек.

Как ранее писал "Главред", вечером 2 ноября в 18 километрах от Севастополя, у берегов Крыма загорелся грузовой паром ANT-2. Капитан судна передал сигнал SOS.

Фото: mns.gov.ua, видео: MNSSEV