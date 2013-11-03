В ДТП под Ставрополем погибли трое украинцев

Во время сегодняшнего ДТП в Ставрополе погибли три украинца, еще один пребывает в тяжелом состоянии находится в местной больнице.

Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает ТСН.

Спикер ведомства подчеркнул, что на данный момент МИД Украины "держит на контроле это дело".

Как ранее писал "Главред", ДТП произошло в 05.40 (по Киеву) в Минераловодском районе Ставропольского края на федеральной трассе "Кавказ".

Столкнулись украинский микроавтобус и автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Дагестана (в нем находилось 34 ребенка), следовавшего по маршруту "Хасавюрт-Дагомыс". В итоге погиб тренер футболистов и еще три человека.