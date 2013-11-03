ДТП в Запорожье: маршрутка на ходу "потеряла" колесо , опубликованы фото

В Запорожье маршрутка №93 на полном ходу "потеряла" заднее колесо.

Об этом сообщает "Автополигон".

К счастью, обошлось без жертв – микроавтобус двигался довольно медленно.

"Сел на 93 маршрутку, переезжая через "полицейских", увидел, что недалеко от остановки нас обогнало наше заднее колесо", – написал один из пассажиров автобуса.

Очевидцы утверждают, что пассажирам просто повезло, поскольку водитель не успел разогнаться, и во время ДТП скорость была небольшой.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в автокатастрофе под Ставрополем погибли трое украинцев.

Авария произошла рано утром в Минераловодском районе Ставропольского края на федеральной трассе "Кавказ": столкнулись украинский микроавтобус и автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Дагестана, в котором находились 34 ребенка.