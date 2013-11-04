Стали известны подробности убийства львовского политика

Друзья погибшего во время охоты экс-депутат львовского горсовета, совладелец нескольких ресторанов и стройкомпании Андрей Панаса рассказали о его гибели.

По рассказам охотников, бизнесмен пошел в камыши выгонять кабана, а его товарищ выстрелил на шум, спутав друга со зверем, пишут Вести.

"В этот день открывался сезон на копытных и компания бизнесменов, среди которых был и Андрей, охотилась с особым азартом. Кто первым поймал зверя, получил бы награду и уважение коллег по оружию. Андрей давно увлекался охотой", - рассказали друзья охотников.

Специалисты областного лесного и охотничьего хозяйства считают, что частыми причинами гибели среди любителей поохотиться является то, что они покидают условленное место, невольно становясь мишенью.

По словам председателя Львовского областного общества охоты и рыбалки Романа Угляра, самые частые причины гибели среди любителей поохотиться – они покидают условленное место, невольно становясь мишенью, или стреляют "на шум": "Этого делать категорически нельзя – так же, как и метиться в колыхающиеся ветки или камыш или стрелять в темное время суток.

Против стрелка возбудили дело за убийство по неосторожности (грозит от 2 до 5 лет тюрьмы). Он тоже предприниматель.

Напомним, это уже третий случай смерти на охоте на Львовщине за последние полгода.

В сентябре чиновник Львовской обладминистрации Петр Самощук во время охоты на утку смертельно ранил своего друга, клерка из облсовета Михаила Михайлицкого.

А в конце июня начальник Бусского райуправления юстиции Игорь Лесной застрелил из карабина 25-летнего жителя села Почапы Олега Юркевича и ранил его товарища Максима Сербая.

Обе трагедии следователи считают убийствами по неосторожности, идет расследование.