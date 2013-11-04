ДТП в Крыму: при столкновении двух иномарок погиб человек

В районе села Фонтаны Симферопольского произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.

При ДТП один человек погиб, а еще четверо с травмами различной степени тяжести госпитализированы, сообщает сайт 0652.ua.

По данным местого ГАИ, 27-летний водитель автомобиля Skoda, житель села Константиновка, двигаясь со стороны Симферополя в направлении с. Каштановое, по неизвестным причинам допустил столкновение с внедорожником, под управлением 23-летней жительницы крымской столицы, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель Skoda от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир авто — 28-летний житель Константиновки — госпитализирован с закрытым переломом позвоночника, переломом 5-8 ребер. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также в аварии пострадали водитель и двое пассажиров внедорожника — 42-летний россиянин и 15-летний симферополец. Пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в больницы крымской столицы.

Как ранее писал "Главред", 3 ноября на Киевщине столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, еще один с травмами средней степени тяжести госпитализирован.