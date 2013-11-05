На Одесчине мэр Измаила попал в жуткое ДТП

В Одесской области городской голова Измаила Андрей Абрамченко сегодня, 5 ноября, утром попал в ДТП неподалеку от села Николаевка-Новороссийская Саратского района.

Мэр выехал в Одессу с целью решения вопроса о выделении из областного бюджета денег на зарплату бюджетникам. Недалеко от села Николаевка-Новороссийская автомобиль мэра столкнулся с фурой, оба авто перевернулись, пишет Инфоречье.

Помимо мэра в машине находились водитель и начальник городского финансового управления.

По предварительным данным Абрамченко, по всей видимости, получил травму спины и не может двигаться. Его состояние оценивается как средней тяжести. Водитель без сознания. Финансист также находится в крайне тяжелом состоянии.

Детали аварии выясняются.

Напомним, 20 октября в Кировоградской области мэр города Новомиргород, двигаясь на автомобиле Mitsubishi, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗ 21099.



Два пассажира легкового автомобиля получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в Кировоградскую областную больницу. Одна из пассажирок от полученных травм скончалась в больнице.