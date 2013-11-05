В Донецке обстреляли рейсовый автобус: милиция считает это хулиганством

В Донецке средь бела дня обстреляли из пневматического оружия рейсовый автобус с пассажирами.

К счастью, из пассажиров никто не пострадал. Хотя в смертельной опасности находился маленький ребенок, сообщает телеканал Донбасс.

Милиция обстрелы общественного транспорта считает хулиганством. Если стрелков найдут, то им грозит до 3-х лет тюрьмы.

По словам водителя, нападение произошло внезапно. Предположительно, стреляли из проезжающего мимо серой "девятки".

Обстрелянный автобус с разбитыми стеклами отправили в парк. Новые стекла делают в Запорожской области. На их доставку и установку уйдет несколько недель. За это время только из-за простоя автобуса коммунальное предприятие потеряет десятки тысяч гривен.

По данным телеканала это не первый случай стрельбы на дороге: недавно неизвестные на ходу выстрелили в лобовое стекло водителю. Мужчине повезло, он остался невредим.

Как ранее писал "Главред", 3 октября в центре Киева на улице Глыбочицкой обстреляли автомобиль, в котором перевозили крупную сумму денег. Как рассказали друзья пострадавшего водителя, парень, на которого было совершено нападение, оказался "сотрудником сети магазинов Экомаркет, и в тот день он перевозил на своем автомобиле огромную сумму денег – 500 тыс. грн.

Фото, видео: Телеканал Донбасс