Мэр Измаила о подробностях ДТП: меня помиловал Бог

Городской голова Измаила Андрей Абрамченко, попавший сегодня утром в ДТП по пути в Одессу, сообщил подробности аварии. Больше всех пострадал водитель автомобиля – Дмитрий Недялков.

На вопрос о полученных травмах мэр ответил уклончиво: "Меня Бог миловал. Я сейчас на вытяжке - нога. А вытяжка - это недели две. И левая рука в гипсе", - сказал городской голова, пишет Izmacity.

"Трасса была пустой. Навстречу нам шел тягач. Метров за пятьдесят до нас вдруг тягач развернуло, - рассказал по телефону мэр. - От лобового удара нашу машину подбросило в воздух и перевернуло, потом был удар о землю. Диму (водителя Дмитрия Недялкова) и Тамару (начальника горфинуправления Тамару Вербицкую) выбросило из машины. Я остался в салоне. Потом машину крутило еще по земле. Удар мне пришелся на левую сторону… Хорошо, что была Audi - она складывается так, чтобы в ДТП не убить пассажиров… Мы ехали в Одессу, чтобы согласовать выделение дополнительной дотации в сумме 21,950 тысячи на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы на ноябрь-декабрь этого года… В Измаил надеюсь вернуться через пару недель", - сказал мэр.

Водитель же сейчас находится в коме. Глава городского финансового управления, которая также была в машине, получила переломы. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.