На Закарпатье сатанисты убили своего товарища: хозяин приказал

На Закарпатье в городе Рахов милиция раскрыла убийство юноши, совершенное молодыми сатанистами.

Как сообщили в пресс-службе МВД в Закарпатской области, задержаны двое парней в возрасте 18-19 лет.

По их словам, убить своего товарища им приказал... хозяин-сатана, которому они верно служат вот уже несколько лет. Еще с 13-14 летнего возраста юноши носят на шее перевернутые кресты - символы сатаны, с помощью которых они, как сами рассказали, общались с "хозяином". Последний говорил им, как действовать в той или иной ситуации, как выйти из проблем и т.д. Взамен адепты нечистого должны были убить человека, чтобы этим доказать хозяину свою преданность", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, свои кровавые деяния молодые сатанисты начали еще несколько лет назад, совершив ритуальное убийство кошки. Сам процесс надругательства над несчастным животным они сняли на видео, которое и распространил в школе через мобильный телефон их приятель - будущая жертва. За это убийцы затаили на него обиду, которую "выплеснули" только через четыре года.

"Свою жертву негодяи убили зверски (эксперты насчитали на теле убитого парня до 18 ножевых ранений), а тело поместили в бетонную яму на свалке, забросав камнями и разным хламом. Далее как ни в чем не бывало пошли спать к бабушке одного из них, на следующий день общались с друзьями. Когда их задержала милиция, они сначала смеялись, как ни в чем не бывало", - рассказывают в милиции.

Оба подозреваемых в жестоком сатанинском убийстве взято под стражу, за содеянное им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

По словам правоохранителей, следствие располагает данными о том, что задержанные планировали совершить и другие убийства. Сейчас тщательно изучается образ их жизни за последние годы и причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается.

Напомним, в августе в России погиб священник Русской православной церкви Павел Адельгейм. Священнослужителя ударом ножа убил психически больной москвич.

Он якобы кричал, что "убить священника ему велел сатана", а в момент задержания ударил себя ножом в грудь.

фото: mvs.gov.ua