На Закарпатье маршрутка вылетела на остановку: есть пострадавшие

Утром 5 ноября в Закарпатской области водитель маршрутного такси протаранил остановку, на которой стояли люди.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщили в милиции, водитель автобуса ПАЗ остановился возле магазина для посадки и высадки пассажиров, но не съехал с проезжей части в "карман".

В свою очередь, водитель другой маршрутки попытался объехать ПАЗ с правой стороны в тот момент, когда на остановке стояли люди.

Один из пешеходов успел отскочить, но четыре женщины попали под колеса. После этого 58-летний водитель проехал еще около 150 метров.

По его словам, в маршрутном такси отказала педаль тормоза, а на встречной полосе был автомобиль, поэтому он был вынужден направить авто в остановку.

В результате ДТП люди на остановке получили травмы различной тяжести, двух женщин после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Напомним, как сообщал "Главред", во время празднования свадьбы на Закарпатье произошла трагедия: пьяный свидетель "украл" невесту посадил ее в машину и попал в ДТП.