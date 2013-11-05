В Николаеве поймали чеченского террориста

В Николаеве задержан чеченец, которого в России подозревают в совершении терактов.
В Николаеве сотрудники милиции задержали гражданина России, объявлено в розыск за причастность к совершению терактов.
Об этом сообщают "Новости-Н".
Задержание проводили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.
Как выяснилось, в начале 2013 года в милицию поступила информация о том, что в розыске находится 43-летний уроженец Чеченской республики.
Сам чеченец при въезде в Украину заявил, что будет жить в Одессе, но позже он "потерялся".
После задержания мужчина оправдывался, что его затянувшееся пребывание в Украине связано с тем, что он встретил свою любовь и не хотел с ней расставаться.
Тем не менее, милиция сумела выяснить, что "влюбленный" подозревается россиянами в причастности к террористической деятельности.