В Николаеве поймали чеченского террориста

В Николаеве сотрудники милиции задержали гражданина России, объявлено в розыск за причастность к совершению терактов.

Об этом сообщают "Новости-Н".

Задержание проводили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.

Как выяснилось, в начале 2013 года в милицию поступила информация о том, что в розыске находится 43-летний уроженец Чеченской республики.

Сам чеченец при въезде в Украину заявил, что будет жить в Одессе, но позже он "потерялся".

После задержания мужчина оправдывался, что его затянувшееся пребывание в Украине связано с тем, что он встретил свою любовь и не хотел с ней расставаться.

Тем не менее, милиция сумела выяснить, что "влюбленный" подозревается россиянами в причастности к террористической деятельности.