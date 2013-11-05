В Крыму на полном ходу загорелся автобус с пассажирами

В Крыму на полном ходу загорелся автобус, в котором находилось 20 пассажиров.
Сегодня, 5 ноября, в Крыму загорелся рейсовый автобус Севастополь - село Соколиное.
Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.
Пожар начался в моторном отсеке автобуса, когда тот набирал скорость. Дым сразу же распространился по салону.
В этот момент в автобусе находилось 20 человек.
К моменту приезда спасателей водитель самостоятельно вывел пассажиров из маршрутки, и потушил пожар с помощью огнетушителя.
Общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки двигателя, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на воскресенье, 3 ноября, в открытом море недалеко от Севастополя загорелся грузопассажирский паром.
Всего на судне, которое направлялось под флагом Молдовы из Скадовска в Турцию, находились 102 человека (34 члена экипажа и 68 пассажиров), а также 68 грузовых автомобилей.